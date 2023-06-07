В Саратове сотрудника госучреждения осудили как посредника во взяточничестве

Сотрудник ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» признан виновным в передаче взяток начальнику одного из отделов организации за содействие в исполнении госконтракта. Об этом сообщает следственное управление по Саратовской области.

По данным следствия, в октябре 2019 года и в августе 2020 года подсудимый передал по 200 и 100 тысяч рублей соответственно начальнику отдела ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства». Взятки были предназначены за подписание актов выполненных работ по государственному контракту, связанному с дорожным строительством.

Суд признал сотрудника ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» виновным по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и назначил ему штраф в размере 1 миллиона рублей.

Дарья Васенина