Зампред правительства Ульяновской области Сергей Кучиц заявил, что уходит добровольцем на СВО

В среду заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кучиц сделал заявление о том, что он уходит добровольцем на СВО. Видео с его заявлением разместила в своем Telegram-канале пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фото: Правительство Ульяновской области

«Я принял решение участвовать добровольцем в специальной военной операции. Мое решение вызвано исключительно моей позицией, моим долгом как врача, как человека, как офицера. Я уверен, что мой медицинский опыт, мои знания будут полезны нашим парням на поле боя. Спасибо, всем удачи!», — заявил вице-премьер.

Сергей Кучиц родился в 1978 году в Одессе, окончил РГМУ имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело». До 2008 года работал хирургом в главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко, с 2008 года Сергей Кучиц работал хирургом в различных медучреждениях Москвы, в 2011 году был заместителем главврача городской поликлиники № 77 в Москве, в 2012 году прошел переподготовку в РГМУ имени Н. И. Пирогова по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», в 2013 году был назначен руководителем поликлиники № 111 (Москва), в 2016 году стал заместителем главврача городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского (Москва), в апреле 2021 года назначен на должность замминистра здравоохранения Ульяновской области, в июле 2021 года назначен на пост регионального вице-премьера. Кандидат медицинских наук.

В беседе с «Ъ-Волга» господин Кучиц заметил, что это решение не спонтанное, не на каких-то эмоциях, оно сформировалось давно. Он подтвердил, что ему поступило предложение, и он согласился. Куда конкретно он направится, не разглашается. По словам вице-премьера, губернатор с его решением согласился. Уже завтра Сергей Кучиц отбывает в зону СВО. Господин Кучиц также заметил, что после окончания спецоперации он бы с удовольствием вернулся в Ульяновск, если на то будет решение губернатора. Собеседник «Ъ-Волга» в региональном кабмине сказал, что «неоднократно, посещая вместе с губернатором зону СВО, Кучиц замечал, что, пожалуй, он тоже соберется добровольцем на СВО, все-таки он изначально — военврач». «Шеф благословил его, возможно, понимая, что Родине такие люди сейчас нужнее», — добавил собеседник.

Сергей Титов, Ульяновск