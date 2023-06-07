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Стоимость строительства Багаевского гидроузла увеличилась до 35,8 млрд рублей

Инвестиции в строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области будут увеличены до 35,8 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на выступление заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко в Совете Федерации.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Строительство гидротехнического сооружения является ключевым мероприятием в программе оздоровления реки Дон.

«Общая цена контракта на его строительство составляет 35,8 млрд рублей. Работы планируется завершить к концу 2025 года»,— цитирует информагентство Викторию Абрамченко.

Реализация проекта позволит обеспечить судоходную глубину четыре метра на протяжении 85 км. Благодаря этому, пропускная способность реки увеличится с 12 до 19 млн т грузов. Также улучшится ситуация с наполнением Цимлянского водохранилища.

Компания АО «Стройтрансгаз» приступила к строительству Багаевского гидроузла в 2018 году. Гидроузел начнет функционировать в 2025 году. Стоимость строительства сооружения периодически менялась. Год назад, в мае 2022 года она составляла 22 млрд руб.

Анастасия Назарова

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