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Пензенская прокуратура выявила нарушения в организации питания в школах

Прокуратура Спасского района Пензенской области обнаружила нарушения требований к организации питания несовершеннолетних в двух образовательных учреждениях района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в МБОУ ООШ с. Липлейка и МБОУ СОШ № 1 г. Спасска в холодильных и морозильных камерах столовых были обнаружены молочная продукция и продукты животноводства без информации об условиях хранения и сроке годности.

По факту нарушений ответственные должностные лица этих школ привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов или обязательных требований к продукции) в виде предупреждения. По представлениям прокуратуры района нарушения устранены, одно лицо подвергнуто дисциплинарному взысканию.

Никита Маркелов

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