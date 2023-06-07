«Соллерс» перезапустит завод двигателей на территории ОЭЗ «Алабуга»

Компания «Соллерс» намерена перезапустить завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга». Об этом говорится в сообщении компании.

На эти цели Фонд развития промышленности даст компании льготный заем в 1,7 млрд руб. На заводе планируется производить дизельные моторы нового поколения, чей объем будет варьироваться от 2 до 2,7 литра. Всего в проект инвестируют 2,2 млрд руб.

Кроме того, компания намерена задействовать собственный инжиниринговый центр в Татарстане по разработке, запуску и сертификации новых продуктов и прочих инженерных изменений и решений.

"Ъ-Казань"