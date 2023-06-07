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Предпринимателям в Ижевске задолжали 2 млн рублей за услуги для дошкольных учреждений

В столице Удмуртии дошкольные образовательные учреждения оказались должны предпринимателям 2 млн руб. В частности, между организациями были заключены контракты на оказание услуг по стирке и чистке мягкого инвентаря, а также организации питания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Предприниматели свои обязательства выполнили в полном объеме, однако заказчики оплату не произвели. Прокуратура внесла представление глава Ижевска и начальнику управления образования администрации города. После этого задолженность по контрактам погасили.

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