В Волгограде четверть зарплаты тратят на коммунальные услуги

В первом квартале 2023 года волгоградцы потратили на платные услуги 62,1 млрд рублей, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области.

Самая большая доля расходов пришлась на жилищно-коммунальные услуги — 25,6% от общего объема. На втором месте — транспортные услуги (13,8%), на третьем — связь и информационные услуги (12,5%). Также в топ-5 вошли бытовые услуги (12%) и медицинские услуги (10,6%). На образовательные услуги волгоградцы потратили 6,8% от общего объема.

В структуре бытовых услуг лидируют техобслуживание и ремонт автомобилей и оборудования (35,2%), ремонт и строительство жилья (24,9%), парикмахерские и косметические услуги (16,4%).

Дарья Васенина