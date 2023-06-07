Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего депутата в Татарстане осудят по обвинению в растрате

Бывший депутат совета Сарабикуловского сельского поселения Лениногорского района и экс-директор ООО «Сатурн-Урал» предстанет перед судом в Татарстане. Ее обвиняют в растрате. Об этом говорится в сообщении управления СКР по региону.

Следствие полагает, что в августе 2019 года знакомые попросили обвиняемую дать им в долг деньги на бытовые нужды, та же, не имея средств, перевела на свой счет с расчетного счета ООО и в последующем передала подругам.

Вину женщина полностью признала. Также она возместила причиненный ущерб.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...