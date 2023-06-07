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Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса»

Украинские диверсанты подорвали на территории Харьковской области аммиакопровод «Тольятти — Одесса». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Масютовка. Среди российских военнослужащих пострадавших нет, они имеются среди мирного населения.

Во времена СССР завод по производству аммиака в Тольятти, аммиакопровод «Тольятти — Одесса» и аммиачный терминал в порту Южный (Одесская область) составляли единый комплекс, однако после развала Советского Союза 800 км трубопровода и пункт перевалки на морские суда оказались на Украине. В феврале прошлого года «Тольяттиазот» принял решение о приостановке транзита аммиака по данному аммиакопроводу.

Андрей Сазонов

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