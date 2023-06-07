В Адыгее возбуждено уголовное дело против заключенного, подозреваемого в участии в экстремистской организации

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Республике Адыгее возбудил уголовное дело против 33-летнего мужчины, который отбывает наказание в исправительной колонии по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основой уголовного дела являются материалы совместной проверки региональных УФСИН и УФСБ.

По данным следствия, подозреваемый во время отбывания наказания вступил в 2019 году в движение АУЕ (Арестантский Уклад Един — запрещенная организация по решению Верховного суда РФ). 33-летний подозреваемый соблюдал «воровские правила» и культивировал устои тюремной жизни.

Расследование уголовного дела продолжается.

Олег Исаев

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