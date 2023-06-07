В Краснодаре на улице Солнечной до конца 2023 года появится уличное освещение

Специалисты займутся обустройством 1,3 км сетей на участке от ул. Московской до ул. Российской в Краснодаре. Работы завершат до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

На участке установят 41 опору, шкаф уличного освещения и светодиодные светильники. Общий бюджет благоустройства освещения составил более 8,9 млн руб.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства и ТЭК, подрядчика для выполнения работ определят с помощью аукциона.

Также в этом году на участке ул. Дальней — от ул. им. Тургенева до ул. Гаражной — установят 20 фонарей.

Валерия Каманина