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«Одно дело рейтинги, а другое — реальная цена на рынке»

Владимир Осипов — о брендинге в футболе

Самым дорогим футбольным брендом мира стал «Манчестер Сити». Его цена превысила €1,5 млрд. Клуб возглавил рейтинг консалтинговой компании Brand Finance. Лидер списка сменился впервые за четыре года. На протяжении этих лет на первой строчке был мадридский «Реал». В свежем рейтинге стоимость бренда испанского клуба упала ниже €1,5 млрд. Замыкает тройку «Барселона». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' , Reuters

Фото: Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' , Reuters

Бренд — нематериальное понятие. Тем не менее его стоимость, особенно в футболе, постоянно пытаются посчитать. Дело в том, что эта сумма отражает успешность имиджевых вложений. Проще говоря, если стоимость бренда растет, значит, маркетологи все делают правильно. В футболе цена бренда напрямую зависит от спортивных результатов, рассказал “Ъ FM” доктор экономических наук, руководитель департамента менеджмента и маркетинга в спорте Илья Солнцев:

Как чемпион Англии признан самым дорогим футбольным брендом мира

Как чемпион Англии признан самым дорогим футбольным брендом мира

«Если говорить про оценку, то стоимость футбольного бренда рассчитывается, как правило, методом доходного подхода. То есть чем больше выручка, денежные потоки клуба, тем выше стоимость бренда. Чем дальше команда продвинулась в Лиге чемпионов, тем больше она получила прибыли. И второе, что, наверное, еще важнее и интереснее для спонсоров — это рост аудитории, внимание к клубу, к его ресурсам в соцсетях. Все это в конечном итоге трансформируется в деньги».

Эксперты называют «Мансити» непобедимым и прочат ему победу в финале Лиги чемпионов над «Интером». Так что первое место британской команды в топе самых дорогих футбольных брендов вполне логично. Другой вопрос, что шейхи уже потратили на свое детище больше €2 млрд, а выиграть самый престижный трофей Европы «Манчестер Сити» пока еще так и не смог.

И если вдруг в финале Лиги чемпионов 10 июня случится чудо, то клуб-миллиардер вполне может потерять первую строчку в иллюзорном рейтинге. Причем не стоит путать стоимость бренда и стоимость клуба, предостерегает Илья Солнцев:

«Один рейтинг — это самые дорогие клубы, если мы говорим о стоимости клуба как бизнеса. И второй — это стоимости брендов. Цифры будут отличаться. Бренд, естественно, стоит меньше, но последовательность клубов в этих рейтингах, как правило, совпадает».

Если так, то первая строчка среди самых дорогих клубов «Мансити» тоже обеспечена. Только одно дело рейтинги, а другое — реальная цена на рынке. Желающих купить клуб даже с самым крутым названием не так уж и много. При этом даже среди шейхов не нашлось и тех, кто хотел бы забрать у Глейзеров «Манчестер Юнайтед», занимающий в рейтинге брендов четвертое место. Как бы высоко не оценивался бренд клуба, бизнесом при таких ценах все это точно стать не может, уверен бывший владелец «Спартака» бизнесмен Андрей Червиченко:

Как «Манчестер Сити» завоевал Кубок Англии седьмой раз

«Любой бизнес должен окупаться примерно за 10 лет или давать доход в 10%. Но если речь идет об огромной стоимости футбольного бренда, то хотя бы 5%. Если стоимость составляет €10 млрд, то прибыль должна составлять от €500 млн до €1 млрд. Но на чем можно заработать такие деньги? Думаю, ни на чем. При такой цене это просто билетные расходы».

Но, несмотря на это, виртуальные цифры, которые публикуют рейтинговые агентства, становятся все выше с каждым годом. Пандемия вроде бы притормозила процесс, но сейчас цены вновь идут вверх, и где они остановятся, одному богу известно.

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