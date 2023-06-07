«Одно дело рейтинги, а другое — реальная цена на рынке»

Самым дорогим футбольным брендом мира стал «Манчестер Сити». Его цена превысила €1,5 млрд. Клуб возглавил рейтинг консалтинговой компании Brand Finance. Лидер списка сменился впервые за четыре года. На протяжении этих лет на первой строчке был мадридский «Реал». В свежем рейтинге стоимость бренда испанского клуба упала ниже €1,5 млрд. Замыкает тройку «Барселона». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' , Reuters Фото: Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' , Reuters

Бренд — нематериальное понятие. Тем не менее его стоимость, особенно в футболе, постоянно пытаются посчитать. Дело в том, что эта сумма отражает успешность имиджевых вложений. Проще говоря, если стоимость бренда растет, значит, маркетологи все делают правильно. В футболе цена бренда напрямую зависит от спортивных результатов, рассказал “Ъ FM” доктор экономических наук, руководитель департамента менеджмента и маркетинга в спорте Илья Солнцев:

«Если говорить про оценку, то стоимость футбольного бренда рассчитывается, как правило, методом доходного подхода. То есть чем больше выручка, денежные потоки клуба, тем выше стоимость бренда. Чем дальше команда продвинулась в Лиге чемпионов, тем больше она получила прибыли. И второе, что, наверное, еще важнее и интереснее для спонсоров — это рост аудитории, внимание к клубу, к его ресурсам в соцсетях. Все это в конечном итоге трансформируется в деньги».

Эксперты называют «Мансити» непобедимым и прочат ему победу в финале Лиги чемпионов над «Интером». Так что первое место британской команды в топе самых дорогих футбольных брендов вполне логично. Другой вопрос, что шейхи уже потратили на свое детище больше €2 млрд, а выиграть самый престижный трофей Европы «Манчестер Сити» пока еще так и не смог.

И если вдруг в финале Лиги чемпионов 10 июня случится чудо, то клуб-миллиардер вполне может потерять первую строчку в иллюзорном рейтинге. Причем не стоит путать стоимость бренда и стоимость клуба, предостерегает Илья Солнцев:

«Один рейтинг — это самые дорогие клубы, если мы говорим о стоимости клуба как бизнеса. И второй — это стоимости брендов. Цифры будут отличаться. Бренд, естественно, стоит меньше, но последовательность клубов в этих рейтингах, как правило, совпадает».

Если так, то первая строчка среди самых дорогих клубов «Мансити» тоже обеспечена. Только одно дело рейтинги, а другое — реальная цена на рынке. Желающих купить клуб даже с самым крутым названием не так уж и много. При этом даже среди шейхов не нашлось и тех, кто хотел бы забрать у Глейзеров «Манчестер Юнайтед», занимающий в рейтинге брендов четвертое место. Как бы высоко не оценивался бренд клуба, бизнесом при таких ценах все это точно стать не может, уверен бывший владелец «Спартака» бизнесмен Андрей Червиченко:

«Любой бизнес должен окупаться примерно за 10 лет или давать доход в 10%. Но если речь идет об огромной стоимости футбольного бренда, то хотя бы 5%. Если стоимость составляет €10 млрд, то прибыль должна составлять от €500 млн до €1 млрд. Но на чем можно заработать такие деньги? Думаю, ни на чем. При такой цене это просто билетные расходы».

Но, несмотря на это, виртуальные цифры, которые публикуют рейтинговые агентства, становятся все выше с каждым годом. Пандемия вроде бы притормозила процесс, но сейчас цены вновь идут вверх, и где они остановятся, одному богу известно.

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