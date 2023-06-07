Жителя Нижнего Тагила отправили в колонию за убийство отца «из чувства сострадания»

Свердловский областной суд приговорил жителя Нижнего Тагила Виталия Смирнова к 12 годам колонии особого режима и ограничению свободы на один год шесть месяцев за убийство отца-инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, что утром 18 октября 2022 года Виталий Смирнов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил своего 70-летнего отца-инвалида. Затем он сам позвонил в полицию, признавшись в преступлении. Скрываться с места ЧП он не стал и вскоре был задержан. Следователям он заявил, что убил отца «из чувства сострадания», поскольку ему было нелегко видеть, как отец переносит трудности из-за инвалидности.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что осужденный ранее работал слесарем на одном из градообразующих предприятий Нижнего Тагила. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к мошенничеству и к разбойному нападению в 2006 году, а также за угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков в 2013-2014 годах.

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