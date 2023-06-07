Акционерам КамАЗа могут выплатить рекордные дивиденды

Совет директоров КамАЗа рекомендовал выплатить по итогам 2022 года рекордные дивиденды. Речь идет о 1,84 руб. на одну акцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Реестр акционеров, которые получат выплаты, закроют 11 июля. Годовое собрание компании пройдет в заочной форме 29 июня.

Самая крупная сумма дивидендов, которую КамАЗ выплачивал акционерам, был зафиксирован в 2018 году. Тогда выплата составила 1,06 руб. на акцию.

Чистая прибыль компании по РСБУ по итогам прошлого года составила 5,3 млрд руб. Из этой суммы 1,3 млрд руб. планируется направить на дивиденды, остальные решили не распределят.

"Ъ-Казань"