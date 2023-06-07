Таможня в Петербурге задержала на границе тысячу игрушек в виде автоматов Калашникова

Сотрудники Котлинского поста Санкт-Петербургской таможни задержали на ввоз в Россию партию детских игрушек в виде миниатюрных копий автоматов Калашникова, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Выяснилось, что они изготовлены без лицензии от ГК «Калашников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Крупная партия пластиковых игрушек в виде оружия прибыла в город из Китая. Согласно товарной декларации, это были детали к мини-фигуркам солдатов.

«В ходе таможенного контроля должностные лица Котлинского таможенного поста обратили внимание, что среди ввезенных игрушек 1044 единицы копируют внешний облик автомата Калашникова, то есть являются сходными до степени смешения с зарегистрированным в Российской Федерации товарным знаком»,— говорится в сообщении пресс-службы СЗТУ.

Производитель на запрос таможенников уже подтвердил контрафактность партии. Ее изъяли, в дальнейшем ей судьбу определит суд. Заведено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров).

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