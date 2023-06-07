В Краснодаре проверят сведения о мужчине, пристававшем к девушкам в ГМР

В Краснодаре начали проверку сведений о домогательствах неизвестного мужчины в микрорайоне Гидростроителей. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Заявление в полицию о произошедшем направила одна из пострадавших, однако в соцсетях микрорайона сообщают о нескольких инцидентах. Мужчину видели в районе в сквера Пограничников на улице Игнатова, у детского сада №191 и неподалеку от гимназии №69.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению личности злоумышленника.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram