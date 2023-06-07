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Коммерсантъ FM
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На что тратится федеральный бюджет

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Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета за январь—май 2023 года. Объем доходов составил 9,818 трлн руб., что на 19% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы за этот период составили 13,229 трлн руб., что на 27% выше год к году. Как отмечается в комментарии ведомства, месячная динамика исполнения расходов постепенно выходит на нормальный уровень после ускоренного финансирования отдельных статей в начале года. Представление о том, на что и в каком объеме тратятся госсредства, можно получить из оперативных данных, публикуемых на портале «Электронный бюджет». По информации на начало июня, самые крупные статьи — социальная политика, национальная экономика и оборона. Меньше всего выделено на культуру, СМИ и спорт.

Данные по уровню исполнения (%) по сравнению с плановыми показателями рассчитаны ТГ каналом «Твердые цифры» на основе федерального закона о бюджете на 2023–2025 годы
Данные по уровню исполнения (%) по сравнению с плановыми показателями рассчитаны ТГ каналом «Твердые цифры» на основе федерального закона о бюджете на 2023–2025 годы

Данные по уровню исполнения (%) по сравнению с плановыми показателями рассчитаны ТГ каналом «Твердые цифры» на основе федерального закона о бюджете на 2023–2025 годы

Данные по уровню исполнения (%) по сравнению с плановыми показателями рассчитаны ТГ каналом «Твердые цифры» на основе федерального закона о бюджете на 2023–2025 годы

Если сравнивать исполнение расходов с плановыми годовыми показателями, заложенными в закон о бюджете, уже больше половины потрачено по статьям межбюджетные трансферты, оборона и образование. При этом годовые ассигнования на госуправление по разделу «общегосударственные вопросы» исполнены лишь на 31%.

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