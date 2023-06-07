Депутаты Курултая намерены оградить детей от пропаганды ЛГБТ и смены пола

Депутаты Курултая Башкирии планируют рассмотреть в первом чтении поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан», который будет направлен на «защиту детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и от информации, способной вызвать у детей желание сменить пол», сообщили в пресс-службе законодательного органа.

«Органы государственной власти Республики Башкортостан обязаны принимать меры по защите ребенка от информации, не только пропагандирующей, но и демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также от информации, пропагандирующей педофилию, и информации, способной вызвать у детей желание сменить пол»,— отметили в пресс-службе парламента республики.

Венера Хисамова

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