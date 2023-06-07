В Башкирии выделят субсидии на строительство быстровозводимых корпусов для отдыха детей

Постановлением правительства Башкирии утверждены правила предоставления субсидий из бюджета республики бюджетам муниципалитетов на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) для отдыха и оздоровления детей в республике. Документ, датированный 8 февраля, опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Главным распорядителем субсидий является министерство образования Башкирии. Софинансирование из бюджета республики составляет не более 99% от общей суммы расходных обязательств местного бюджета на возведение конструкций. Увеличение объема средств местного бюджета, направленных на эти цели, «не влечет обязательств по увеличению размера субсидии», отмечается в документе.

Субсидии, не используемые до 1 января следующего года, должны быть возвращены в бюджет Башкирии с последующим возвращением в федеральный бюджет.

Башкирия вошла в число 15 регионов, которые получили федеральные средства на строительство шести новых быстровозводимых корпусов в загородных стационарных лагерях, на 50 мест каждый.

Майя Иванова

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