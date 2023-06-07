В Адыгее возобновили движение транспорта по дамбе Октябрьского водохранилища

В Тахтамукайском районе Адыгеи возобновили движение транспорта через дамбу Октябрьского водохранилища после ремонта. Об этом сообщил глава района Аскер Савв в Telegram.
Фото: Telegram-канал Аскера Савва
В настоящее время автомобили смогут проехать по участку в реверсивном режиме. Движение грузового транспорта по дамбе запрещено.
«Как показал опрос, свыше 75% посчитали необходимым открыть дорожный участок, не дожидаясь полного капитального ремонта»,— отметил господин Савв.
Участок дороги через дамбу Октябрьского водохранилища отремонтировали летом прошлого года. Дорога была повреждена оползнями. В апреле, из-за обильных дождей, участок снова просел. В настоящее время объект все еще нуждается в капитальной реконструкции.
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