Власти Кубани рекомендуют предприятиям усилить безопасность сетей и серверов

После очередной волны кибератак в Краснодарском крае власти региона рекомендовали предпринимателям усилить безопасность сетей и серверов. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

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Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный отметил, что одним из самых распространенных видов хакерских атак является DDoS-атака. Она перегружает систему и не дает людям пользоваться сервисом. Чтобы этого избежать, он рекомендует обновлять программное обеспечение и усиливать контроль трафика.

Специалисты отмечают, что бороться с DDoS-атаками можно с помощью сетевых экранов и балансировщиков нагрузки. Также можно повысить емкость серверов и сетей и использовать специальные сервисы защиты, которые могут фильтровать трафик и находить атаки на ранней стадии. Минимизировать риски атак можно, если регулярно мониторить сетевую активность, использовать метод вспомогательного кэширования и облачных сервисов, контролировать сервера, их конфигурацию и обновления.

Для повышения безопасности нужно использовать качественное антивирусное ПО и переходить на отечественные разработки. По словам экспертов, из-за популярности системы Windows ее безопасность низкая, поэтому она больше других подвержена атакам.

Татьяна Ручкина

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