Справороссы Алтайского края определились с кандидатом в губернаторы

Региональное отделение (РО) партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» выдвинет кандидатом в губернаторы Алтайского края депутата законодательного собрания Евгению Боровикову. Кандидатуру единогласно одобрил совет РО.

«При принятии этого решения были обобщены предложения членов партии, состоящих на учете в региональном отделении, руководящих лиц, выборных органов и должностных лиц РО, местных отделений партии, входящих в состав РО»,– говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале отделения.

Кандидатура направлена на согласование в президиум центрального аппарата партии. Внеочередная конференция РО «Справедливой России» в Алтайском крае, на которой состоится официальное выдвижение кандидата, назначена на 14 июня.

6 июня сессия краевого заксобрания назначила губернаторские выборы на 10 сентября 2023 года.

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Валерий Лавский