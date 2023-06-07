Радиостанции Кубани подверглись атаке хакеров

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в эфире нескольких радиостанций прозвучало фейковое сообщение. Инцидент произошел в Сочи, Джубге, Темрюке и в ряде районов края, причиной стала атака хакеров на серверы радиостанций.

Поддельный сигнал был оперативно прерван, вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме, сообщает оперштаб края. Администрация региона рекомендовала предприятиям Краснодарского края усилить безопасность сетей и серверов, так как в последнее время боевые действия в киберпространстве стали более активными. Предприятиям рекомендуют обновлять программное обеспечение и усиливать контроль трафика.

Анна Перова, Краснодар