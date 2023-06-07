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Еще одна группа контрактников отправилась из Удмуртии для переподготовки в военные части

В столице Удмуртии 6 июня состоялась еще одна отправка группы военнослужащих к местам службы по контракту. Мужчинам предстоит пройти переподготовку, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Поддержать будущих контрактников на плацу военного комиссариата республики собрались их семьи и близкие.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В настоящее время, по словам сотрудников пункта отбора, служить по контракту направляются в основном мужчины около 40 лет. Им полагаются единовременная выплата в размере 195 тыс. руб., а также зарплата от 40 тыс. руб. во время пребывания в воинской части. В зоне СВО военнослужащие зарабатывают от 204 тыс. руб.

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