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Цены на рынке вторичного жилья в Сочи и Краснодаре снизились за год

Средняя стоимость покупки жилья в Сочи и Краснодаре снизилась за прошедший год на все категории квартир, сообщает пресс-служба «Авито Недвижимость».

По данным аналитиков платформы, цены на студии на вторичном рынке за год снизились на 6% в Краснодаре (до 2,8 млн руб.) и на 2% — в Сочи (до 6,9 млн руб.). Стоимость однокомнатной квартиры упала на 3% в Сочи и Краснодаре — до 8 млн руб. и 3,9 млн руб. Цена двухкомнатной квартиры в столице Кубани снизилась на 2% (5,5 млн руб.) . В курортном Сочи такое жилье обойдется в 11,4 млн руб.(снижение на 10%). Трехкомнатные квартиры подешевели на 6% в Краснодаре (7,4 млн руб.) и на 13% — в Сочи (16,5 млн руб.).

«Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар — в этих пяти городах подешевели квартиры всех типов, от студий до объектов с четырьмя комнатами и более. Особенно стоит присмотреться к рынку покупателям, желающим приобрести жилье большого формата, здесь по ряду городов наблюдается изменение цен на двузначные числа процентов», — цитирует пресс-служба руководителя направления вторичнои и загороднои недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина.

Анастасия Назарова

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