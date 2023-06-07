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Университет Лобачевского и НГТУ вошли в топ-20 по уровню зарплат выпускников в IT

Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников IT-специальностей, которые окончили обучение в 2017-2022 годах. Университет имени Лобачевского (ННГУ) за год опустился на две строчки и занял 11 место, а Нижегородский технический университет (НГТУ) потерял одну позицию и оказался на 19 месте.

По данным сервиса, средняя зарплата выпускников IT-направлений ННГУ за год выросла на 10 тыс. руб. и в 2023 году составила 165 тыс. руб. IT-специалисты с дипломом НГТУ стали получать на 15 тыс. руб. больше — в среднем 125 тыс. руб. в месяц.

Лидером рейтинга остался Московский физико-технический институт (МФТИ, 270 тыс. руб.). На втором месте оказались петербургский Университет ИТМО и Московский государственный университет имени Ломоносова (по 235 тыс. руб.), на третьем — Московский техуниверситет имени Баумана и Исследовательский ядерный университет «МИФИ» (230 тыс. руб.).

Елена Ковалева

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