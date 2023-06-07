Доходы Петербурга с начала года упали на 12% по сравнению с прошлым годом

Доходы бюджета Санкт-Петербурга за январь-май 2023 года составили 473 млрд руб., заявил в среду, 7 июня, вице-губернатор Алексей Корабельников. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году.

На 1 июня 2023 года в городской бюджет поступило 473 млрд руб., из которых 456 млрд руб. составили собственные доходы бюджета. 337 млрд руб., что равняется 74%, сформированы из НДФЛ и налогов на прибыль. Это на 7,7% меньше, чем за январь-май прошлого года.

При этом, как отметил господин Корабельников, в этом году зафиксирован рост поступлений по акцизам (4,3%), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (9,4%), налогу на профессиональный доход (45,3%), налогу на имущество организаций (14,0%), транспортному налогу (3,2%), земельному налогу (26,9%). Расходы бюджета за этот период составили 364 млрд руб.

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