Банк «Открытие» увеличил выдачу автокредитов в ЮФО на 43% с января по май 2023 года

С января по май текущего года банк «Открытие» выдал 3,8 тыс. автокредитов на общую сумму 4,9 млрд руб., что на 43% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Первое место по доле выдачи кредитов занимает Краснодарский край (54%), на втором — Волгоградская область (22%). На Ростовскую область приходится 19% от общего объема.

Средний срок автокредитов, выданных банком в ЮФО, увеличился с 68 месяцев до 73 месяцев. Средний размер займа увеличился на 3% — до 1,29 млн руб. Две трети приобретенных автомобилей — с пробегом.

Наиболее популярными марками стали Kia, Hyundai, Lada, Volkswagen, Toyota. Российский бренд «Москвич» занял по итогам пяти месяцев 14 место рейтинга новых кредитных авто на юге.

Анастасия Назарова