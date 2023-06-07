Продлен арест четырем иностранцам, обвиняемым в убийстве челябинского школьника

Центральный районный суд Челябинска продлил срок ареста четырем иностранным гражданам, обвиняемым в убийстве 17-летнего подростка. Фигуранты, в числе которых двое несовершеннолетних, останутся под стражей как минимум до 10 сентября. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Обвиняемыми по делу об убийстве подростка в Челябинске выступают семь человек. По версии следствия, ночью 9 апреля они возле ТРК «Космос» из-за малозначительного повода избили молодого человека. 20-летний участник группы нанес подростку смертельный удар ножом.

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