В Выселковском районе задержан обвиняемый в смертельном ДТП, в котором погиб 11-летний ребенок

Кореновский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю задержал 60-летнего водителя, которому вменяется ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности).

По данным следствия, 4 июня 2023 года обвиняемый, который был лишен водительских прав с 2021 года, двигался по объездной дороге станицы Выселки на грузовике. Выполняя обгон, он выехал на встречную полосу, затем на обочину, где столкнулся с легковым с легковым автомобилем, в котором находилась семья из четырех человек. В результате ДТП трое погибли, в частности 47-летний водитель легковушки, 44-летняя пассажирка и 11-летний сын. Еще один 18-летний пассажир был госпитализирован в больницу.

На допросе обвиняемый признал полностью свою вину. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения — заключение под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram