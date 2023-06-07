В Удмуртии будут судить протащившую на автомобиле сотрудника Росгвардии нетрезвую девушку

В столице Удмуртии перед судом предстанет 22-летняя жительница Можгинского района, которую обвиняют в угоне автомобиля и применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). В частности, преступление было совершено в отношении сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что 7 марта девушка, находившаяся в нетрезвом состоянии, угнала автомобиль со стоянки ресторана быстрого питания. Во время преследования девушка проигнорировала требования сотрудников Росгвардии остановиться, в результате чего угнанный ей автомобиль блокировали.

Однако девушка требования продолжила игнорировать и продолжила движение, протащив сотрудника Росгвардии на двери автомобиля. В результате он получил повреждения.

Уголовное дело направлено в суд.