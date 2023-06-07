Белгородских пожарных усилили сотрудниками МЧС на бронированной технике из Кабардино-Балкарии

К выполнению задач по тушению пожаров в приграничной зоне Белгородской области привлечены пожарные из других регионов — в частности, из Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в белгородском ГУ МЧС.

Они прибыли с Кавказа на бронированной пожарной автоцистерне. Всего с октября помощь оказывали 15 сотрудников из КБР, сейчас к белгородской спецчасти прикомандированы Алибек Карданов и Азамат Хандохов из пожарно-спасательной части №2 Нальчика. По словам старшего сержанта Карданова, бронеавтомобиль первым выезжает на место ЧП в опасную зону, но белгородцы также работают с риском для жизни.

Владимир Зоркий

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте