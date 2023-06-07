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В Ярославской области среднемесячная зарплата составила 48,7 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата ярославца в январе—марте 2023 года составила 48 739 руб., что на 15% больше аналогичного периода прошлого года. Соответствующие данные представил территориальный орган статистики Ярославльстат.

При этом на одного жителя области денежный доход в первом квартале этого года составил 33,4 тыс. руб. Наибольшую часть средств население тратит на потребительские расходы — 91%, что на 6% меньше, чем год назад. На покупку товаров население потратило 71,5% доходов, на оплату услуг — 18,6%.

По данным Ярославльстата, у населения за январь-март этого года на 164 млн руб. уменьшилось количество сбережений во вкладах и ценных бумаг, но увеличилась задолженность по кредитам на 5,7 млрд руб., что на 1,7 млрд больше чем за аналогичный период.

Алла Чижова

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