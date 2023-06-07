Башгосфилармония потратит на проведение концертов Радика Юльякшина 1,7 млн рублей

Башкирская государственная филармония заключила четыре контракта на услуги по организации и проведению концерта Радика Юльякшина (выступает под псевдонимом Элвин Грей), следует из материалов на портале госзакупок. Общая стоимость договоров составляет 1,7 млн руб. Контракты должны быть исполнены до 31 июля.

Госучреждение провело закупки у единственных поставщиков. Контракты заключены с 30 мая по 1 июня. Основанием для их заключения стали «иные документы», не опубликованные на портале госзакупок. Договоры с поставщиками также не размещены на официальном интернет-ресурсе.

Башгосфилармония на официальном сайте не размещала анонсов выступлений Радика Юльякшина. Сам музыкант в соцсетях сообщал об участии в благотворительном фестивале «Мы вместе», который состоится в Уфе с 20 по 21 июня.

В мае Башгосфилармония уже закупала услуги по организации концертов Элвина Грея стоимостью 984 тыс. руб.

Наталья Балыкова

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