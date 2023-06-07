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В Ростовской области в 2023 году не будет применяться электронное голосование

Ростовская область не вошла в число регионов, в которых в 2023 году пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ), следует из сообщения ЦИК России.

Отметим, что Ростовская область была одним из первых регионов, где применялось дистанционное электронное голосование. В 2021 году область приняла участие в эксперименте по внедрению ДЭГ в ходе выборов в Госдуму. По данным пресс-службы региональной избирательной комиссии, тогда заявление об участии в электронном голосовании подали более 302 тыс. жителей.

Кристина Федичкина

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