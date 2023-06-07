Пензенские чиновники оценили усыпление бродячей собаки в 461 руб

Пензенское управление ЖКХ разыскивает подрядчика для отлова, содержания и дальнейшего использования бродячих собак. Соответствующий аукцион размещен на портале "Госзакупки".

Согласно документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 700 тыс. рублей. Заявки от заинтересованных компаний принимаются до 9 июня, а результаты аукциона будут объявлены 13 июня. Срок выполнения работ — с 1 июля по 30 сентября.

В тендерных документах указаны средние цены на различные услуги, связанные с отловом и содержанием собак. Так прием сообщения о бродячей собаке и ее отлов обойдутся городу в 593 рубля за голову; транспортировка — в 333 рубля; содержание в приюте с проведением осмотра — 196 рублей в сутки. За стерилизацию мужской особи чиновники готовы заплатить 2 048 рублей; женской — 2 976.

Эвтаназия одной собаки госслужащие оценили в 461 рубль, а утилизацию умерших или усыпленных — в 441 рубль.

Напомним, что в 2022 году на борьбу с бродячими собаками в Пензе было выделено 1 млн 325 тыс. рублей. За этот период на улицах города было отловлено 379 особей. Из них 86 кастрировали, 184 стерилизовали, две умерли естественной смертью. Ни одна из собак не была подвергнута эвтаназии.

Никита Маркелов