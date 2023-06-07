Аренда комплекса весового контроля обойдется почти в 1 млрд рублей

ГКУ «Центр организации дорожного движения» по итогам конкурса заключило контракт на аренду аппаратно-программного комплекса весового и габаритного контроля транспортных средств на дорогах регионального и межмуниципального значения с ООО «Уралком», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 999,99 млн руб. Его профинансирует бюджет Башкирии. Компания была единственным участником конкурса.

Комплексы должны быть введены в эксплуатацию до 31 августа на дорогах: Благовещенск — Павловка, Сибай — Акъяр, Юлдыбаево — Акъяр — Сара, Магнитогорск — Ира, Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Иглино — Красная горка — Павловка и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Срок аренды — пять лет с момента передачи комплекса. По истечении срока аренды комплекс в полностью работоспособном состоянии перейдет в собственность республики. АПВГК должен автоматически регистрировать все факты проездов транспортных средств через него, фиксировать факты нарушений ПДД всех автомобилей, автоматически передавать информацию о нарушениях контрольно-надзорным органам и так далее.

ООО «Уралком», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2014 года. Уставный капитал — 30,11 млн руб.Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Владельцем является Гусен Резванов. Выручка в 2022 году составила 1,36 млрд руб., чистая прибыль — 14,75 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте