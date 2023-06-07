Сотрудники завода «Биннофарм Групп» получили награды губернатора Ставропольского края и Министерства энергетики, промышленности и связи

Сотрудников завода «Биоком» (входит в «Биннофарм Групп») наградили почетными грамотами губернатора Ставропольского края и Министерства энергетики, промышленности и связи.



За заслуги в развитии химической промышленности в регионе была награждена начальник отдела обеспечения качества завода «Биоком», а в настоящее время - директор по качеству курганского предприятия «Синтез» Нина Ананьина. С 2019 по 2022 годы Нина Ананьина провела ряд мероприятий по изменению и улучшению фармацевтической системы качества в соответствии с требованиями GMP ЕАЭС, что позволило заводу «Биоком» успешно пройти проверку и получить Сертификат соответствия требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского Экономического Союза. Наличие документа дает возможность регистрировать препараты, выпускаемые площадкой, в странах ЕАЭС и продавать на соответствующие рынки.

Также награду получила начальник цеха упаковки Марина Шрамова. В 2022 году по инициативе Шрамовой была изменена схема упаковки препарата, применяемого в качестве сопутствующего компонента при противоопухолевой терапии, изменен процесс ручной упаковки и сокращено время на подготовительные манипуляции, что позволило оптимизировать процесс на 32%.

Наала Гривапш, корпоративный директор по качеству ООО «Биннофарм Групп»: «Задача компании – выпускать качественные, эффективные и безопасные препараты. Наши специалисты ежедневно работают над улучшением системы качества и процессов, внедряя современные подходы и лучшие практики. Сотрудники завода «Биоком» проделали большую работу, чтобы предприятие не только соответствовало требованиям GMP ЕАЭС, но и смогли оптимизировать рабочие процессы так, чтобы больше пациентов могли быстрее получать необходимую качественную терапию».

Обладателями почетных грамот Министерства энергетики, промышленности и связи стали начальник смены цеха таблетирования и капсулирования Александр Лыхварь, заведующая аналитической лабораторией отдела контроля качества Жанна Лабинцева, инженер по автоматизации и механизации производственных процессов технической службы Дмитрий Тищенко, микробиолог микробиологической лаборатории отдела контроля качества Галина Цымбалова и начальник технологической лаборатории Ирина Колпакова.

ООО «Биннофарм Групп»