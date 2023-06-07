Пермский край по уровню деловой активности вошел в ТОП-10 регионов

В 1 квартале 2023 года индекс деловой активности RSBI, который рассчитывает ПСБ совместно с «Опорой России», в Пермском крае вышел в зону активного роста и достиг 52,6 пункта, превысив общероссийский показатель. Основными драйверами роста стали высокие ожидания МСБ по продажам и повышение доступности финансирования. Таким образом Пермский край занял 9 место в рейтинге регионов России по итогам квартала.

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Компонента «Продажи» по итогам 1 квартала 2023 года значительно ослабила темпы спада. 37% опрошенных предпринимателей надеются на увеличение объемов сбыта, снижение продаж предполагают 21%.

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Компонента «Кадры» в отчетном квартале по Пермскому краю немного ослабла – до 48,8 пунктов – на фоне общероссийского роста. Порядка 19% опрошенных планируют увеличить число сотрудников своего бизнеса. Всего 7% респондентов планируют сократить штат.

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Компонента «Инвестиции» осталась в зоне интенсивного роста. Процент опрошенных предприятий МСБ в Пермском крае, сокративший объемы вложений в первом квартале 2023 года, уменьшился по сравнению с концом 2022 года и составил 6%. Незначительно понизилась доля предпринимателей, которые увеличили вложения в свой бизнес.

Уровень ожидаемой инвестиционной активности по региону оказался выше среднего по стране. 29% предпринимателей указали на готовность расширять свой бизнес против 5% опрошенных, планирующих сократить вложения.

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Компонента «Кредиты» по итогам отчетного квартала вышла на исторический максимум региона – 59,5 п.. Краевой показатель превышает общероссийский и указывает на высокую доступность финансирования в субъекте.

Общий удовлетворенный спрос в Пермском крае вырос до 29%, оказавшись одним из самых высоких по стране. Доля неудовлетворенного спроса в отчетном периоде снизилась на 4 п.п., что оказало положительный эффект на кредитование.

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