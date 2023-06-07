В трех регионах Сибири в единый день выборов будет запущена система дистанционного голосования

Центризбирком России сообщил, что в 24 регионах в сентябре текущего года пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В числе субъектов с запуском системы три региона Сибири – Новосибирская и Томская области, а также Алтайский край.

«Практически в каждом четвертом субъекте - от Камчатки до Калининграда - у избирателей появляется дополнительная возможность выбрать, каким способом проголосовать: традиционно или дистанционно-электронно», - прокомментировали в Центризбиркоме.

Как отмечают в ЦИК, почти половине избирателям в стране доступна система ДЭГ. По оценке Центризбиркома, в онлайн-голосовании на выборах в текущем году примут участие порядка 5 млн избирателей. Если цифра будет больше, то на платформе создан резерв. Перед единым днем голосования в части регионов пройдут тестовые испытания системы для выявления дефектов.

В Новосибирской области и Алтайском крае в этом году состоятся выборы губернаторов.

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Лолита Белова