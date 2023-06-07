Выдача кредитных карт в Удмуртии выросла на 5,6% в январе-апреле

По итогу января-апреля 2023 года жители Удмуртии получили 46,9 тыс. новых кредитных карт, что на 5,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Как сообщает пресс-служба НБКИ, республика оказалась на 27 строчке в рейтинге 30 регионов-лидеров по выдаче кредитных карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России выдали 4,16 млн новых кредитных карт. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом самую серьезную динамику роста продемонстрировала Чувашия — 35%. На второй позиции оказался Ханты-Мансийский АО — 16%, на третьей — Пермский край — 13,5%. Замыкают пятерку Башкортостан — 12%, Татарстан — 11,3%.