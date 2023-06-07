«Без индивидуализации машины никак не обойтись»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как автовладельцы решают вопрос кастомизации своих машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ

В социальной сети «ВКонтакте» в ближайшее время появится приложение, с помощью которого вы сможете осуществить тюнинг вашего автомобиля. Предполагается, что это будет не только конструктор, где пользователь, сможет прикинуть, какой именно «улучшайзинг» подойдет его транспортному средству, но и найти подрядчика, который поможет осуществить этот замысел. То есть речь идет не о развлечении, а якобы о серьезной потребности россиян в кастомизации их автомобилей, что теперь стало сопряжено с определенными сложностями.

Ведь если раньше российский покупатель BMW мог заказать у официального дилера фирменный обвес M Performance или покупатель Audi — обратиться к услугам программы Audi Individual, то теперь, приобретая машину посредством параллельного импорта, эти господа, вероятно, будут идти в социальную сеть и искать способы кастомизации своей покупки с помощью, как сейчас это принято говорить, «реплик», привезенных из Китая.

Тем не менее, по данным опроса, проведенного в мае экспертами «Открытие Авто», половина российских автовладельцев готова потратить на тюнинг своего автомобиля до 100 тыс. руб., а каждый десятый — инвестировать в проект до 0,5 млн руб. Основные направления — тюнинг салона, тонировка, новые диски, чип-тюнинг двигателя и аэродинамический обвес.

На фоне того, что за последние годы выбор машин на нашем рынке стал меньше в разы, а цена доступных моделей выросла чуть ли не вдвое, можно было бы ожидать, что стоимость покупки и владения, доступность запчастей и прочая прагматика должны были вытеснить из умов и сердец автовладельцев все эмоциональное, оставив только рациональное.

Но получается, что нет. То есть точно так же, как десять или двадцать лет назад, автомобиль для большинства из нас остается не только средством передвижения, делающим жизнь удобнее, но и предметом, демонстрирующим наш социальный статус. А, стало быть, без индивидуализации машины тут никак не обойтись.