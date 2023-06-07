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Принципы бережливого производства внедрят в госсовете Удмуртии

Председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев поручил разработать план по внедрению принципов и инструментов бережливого управления в деятельность республиканского парламента. В частности, представить предложения поручено до 13 июня членам рабочей группы и председателям постоянных комиссий, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Бережливые технологии внедрят для «оптимизации процессов принятия управленческих решений и экономии бюджетных средств». Администрирование возложено на руководителя аппарата госсовета региона Рустама Ахметвалеева.

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