Принципы бережливого производства внедрят в госсовете Удмуртии

Председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев поручил разработать план по внедрению принципов и инструментов бережливого управления в деятельность республиканского парламента. В частности, представить предложения поручено до 13 июня членам рабочей группы и председателям постоянных комиссий, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Бережливые технологии внедрят для «оптимизации процессов принятия управленческих решений и экономии бюджетных средств». Администрирование возложено на руководителя аппарата госсовета региона Рустама Ахметвалеева.