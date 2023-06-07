Объем неплатежей по ипотеке на первичном рынке в Челябинской области снизился на 20%

В конце апреля объем просроченной задолженности по ипотеке на строящееся жилье в Челябинской области составил 45 млн руб. Это на 20%, или на 11 млн руб., меньше, чем в январе. Об этом сообщается в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».

Объем просроченной задолженности по ипотеке на вторичное жилье в Челябинской области за четыре месяца снизился на 2%, или на 23 млн руб. На 30 апреля показатель составил 1,04 млрд руб.

В целом по России объем неплатежей по ипотеке на первичном рынке жилья за четыре месяца вырос на 4% и достиг 4,93 млрд руб. Среди регионов РФ наиболее ощутимо размер неплатежей увеличился на Чукотке — в три раза, Псковской области, Калмыкии и Мордовии — в 2,3 раза.

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