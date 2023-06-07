«Россети Тюмень» направили более 18 млн рублей на ремонт пяти ЛЭП в Тюменской области

Компания «Россети Тюмень» с начала 2023 года провела капитальный ремонт пяти воздушных линий в Тюменском районе Тюменской области, которые питают восемь населенных пунктов. Среди них поселок Богандинский, деревня Якуши, села Чикча и Муллаши. На повышение надежности электроснабжения 16 тысяч жителей региона компания направила свыше 18,5 млн рублей.



На ЛЭП энергетики заменили 110 дефектных опор, а также свыше 18 километров старого неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Применение СИП позволяет свести к минимуму риски технологических нарушений и снизить потери электроэнергии.

Особое внимание было уделено воздушным линиям «Судостроитель-1» и «Судостроитель-2», пересекающим трассу P-404 – единственную федеральную автомобильную дорогу, которая соединяет Тюменскую область с ХМАО-Югрой. Для обеспечения безопасности дорожного движения в местах пересечений специалисты компании установили 4 новые опоры высотой 11 метров.

Отметим, «Россети Тюмень» ведут системную работу по обновлению электросетевого хозяйства региона. Всего в 2023 году в «столичном» районе Тюменской области энергетики проведут ремонт более 80 км линий электропередачи.