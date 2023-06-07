Минцифры: Краснодарский край вошел в тройку лидеров по выданным FAN ID

Краснодарский край занял третье место среди регионов России по количеству выданных карт болельщика. На Кубани FAN ID оформили 120 тыс. человек. Больше только в Москве (135,3 тыс. человек) и Санкт-Петербурге (129 тыс. человек). Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточняет ведомство, больше всего карта болельщика была использована на матче между «Зенитом» и «Спартаком», который проходил на «Газпром Арене». Тогда около 50 тыс. зрителей имели FAN ID.

Карту болельщика начали оформлять в тестовом режиме летом 2022 года на матчах Российской премьер-лиги. С 2023 года система стала обязательной и стала применяться на всех стадионах РПЛ. С 26 мая дети младше 14 лет могут оформить карту болельщика без посещения МФЦ.

Олег Исаев

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