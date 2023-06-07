Выставка Бориса Назаренко «Глубинка» открылась в Русском музее фотографии

В Русском музее фотографии открылась выставка московского фотографа Бориса Назаренко «Глубинка», сообщили в пресс-службе правительства региона. В экспозиции — 30 черно-белых зарисовок из провинциальных городов России.
Борис Назаренко. Касимовские гуси, 2012. Фото предоставлено Русским музеем фотографии
В течение 20 лет фотограф делал снимки на улицах Ростова, Торжка, Касимова, Углича, Зарайска, Юрьева-Польского. Большинство работ будет представлено публике впервые.
«Провинция дарит фотографу свои неповторимые сюжеты: залитые солнцем дворы, гуляющие по улицам гуси и козы, детские игры и взрослые заботы. Во всем этом проявляются метко схваченные настроения и характеры, забавные и грустные моменты, которые продолжают жить в фотографии»,— отметила директор Русского музея фотографии Вера Тарасова.
Выставка будет открыта до 25 июня, билеты от 150 руб.