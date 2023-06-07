Выставка Бориса Назаренко «Глубинка» открылась в Русском музее фотографии

В Русском музее фотографии открылась выставка московского фотографа Бориса Назаренко «Глубинка», сообщили в пресс-службе правительства региона. В экспозиции — 30 черно-белых зарисовок из провинциальных городов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Назаренко. Касимовские гуси, 2012. Фото предоставлено Русским музеем фотографии

Борис Назаренко. Касимовские гуси, 2012. Фото предоставлено Русским музеем фотографии



В течение 20 лет фотограф делал снимки на улицах Ростова, Торжка, Касимова, Углича, Зарайска, Юрьева-Польского. Большинство работ будет представлено публике впервые.

«Провинция дарит фотографу свои неповторимые сюжеты: залитые солнцем дворы, гуляющие по улицам гуси и козы, детские игры и взрослые заботы. Во всем этом проявляются метко схваченные настроения и характеры, забавные и грустные моменты, которые продолжают жить в фотографии»,— отметила директор Русского музея фотографии Вера Тарасова.

Выставка будет открыта до 25 июня, билеты от 150 руб.

Елена Ковалева