Стара-Загора, Штутгарт и Сент-Луис перестанут быть городами-побратимами Самары

Чиновники рассматривают возможность изменения статуса отношений Самары со Стара-Загорой (Болгария), Штутгартом (Германия) и Сент-Луисом (США, штат Миссури). Поводом для этого стала сложившаяся внешнеполитическая ситуация. Проект постановления опубликован на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, профильный департамент предлагает перестать их считать городами-побратимами и использовать по отношению к ним формулировку «города-партнеры» Самары. Эта мера предлагается для увеличения числа городов-партнеров, с которыми областная столица взаимодействует в сфере развития туризма. В настоящее время проект проходит согласование.

Георгий Портнов