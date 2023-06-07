В Уфе будет выставлено на торги право комплексного развития квартала в микрорайоне Гастелло

Администрация Уфы приняла решение о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Сельской Богородской, Петрозаводской, продолжением Дунайской улицы и проектируемой площадью 255,7 тыс. кв. м. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

В документе сообщается, что предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории – 12 лет с момента заключения договора, в течение полутора лет должна быть подготовлена документация по планировке территории. Максимальный объем жилья, которое можно там построить, составляет 200 тыс. кв. м высотой до 25 этажей.

В квартале расположены 30 частных домов, около 80 гаражей и хозстроений, подлежащих сносу, сохраняются около 14 многоквартирных жилых домов, поликлиника и гостиница.

Управлению комплексного развития территорий мэрии поручено организовать и провести торги для заключения договора о комплексном развитии территории.

Влада Шипилова

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