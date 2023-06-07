Дым от лесных пожаров в Канаде затянул восточное побережье США

Из-за бушующих в Канаде лесных пожаров резко ухудшилось качество воздуха на значительной части восточного побережья США. Предупреждения об опасности такого воздуха для уязвимых по состоянию здоровья людей публикует второй день Национальная метеорологическая служба США. Сегодня по уровню содержания загрязняющих веществ воздух Нью-Йорк находится на втором месте среди городов мира с самым плохим качеством воздуха. Вчера он, по оценкам сервиса IQAir, несколько раз выходил по этому показателю на первое место, опережая даже традиционного лидера — Дели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Статуя Свободы в смоге из-за лесных пожаров в Канаде Фото: Reuters / Amr Alfiky Смог в Нью-Йорке Фото: Reuters / Amr Alfiky Смог на восточном побережье США Фото: Reuters / Shannon Stapleton Фото: Patrick Sison / AP Следующая фотография 1 / 4 Статуя Свободы в смоге из-за лесных пожаров в Канаде Фото: Reuters / Amr Alfiky Смог в Нью-Йорке Фото: Reuters / Amr Alfiky Смог на восточном побережье США Фото: Reuters / Shannon Stapleton Фото: Patrick Sison / AP

С начала текущего года в канадской провинции Квебек было выявлено более 400 очагов лесных пожаров, это в два раза больше, чем обычно бывает в этот период года. Во всей Канаде с начала года огнем уничтожены 3,6 млн га лесов, и из них более 200 тыс. га в Квебеке. На данный момент в провинции активны более 160 лесных пожаров, из них более 100 еще не локализованы.

Дым от пожаров ползет вниз вдоль восточного побережья Канады и США. Предупреждение об опасном уровне загрязнения воздуха сделаны в штатах Нью-Йорк и Коннектикут, а в штатах Пенсильвания, Вермонт и Нью-Джерси уровень загрязнения «опасен для уязвимых групп населения». Дым от канадских лесных пожаров также снизил уровень чистоты воздуха в Миннесоте, Висконсине, Иллинойсе, Огайо, Индиане и в отдельных районах Кентукки и Виржинии.

В соцсетях широко расходятся снимки американских достопримечательностей, а также улиц и дорог городов в густом смоге. СМИ публикуют рекомендации для жителей, как уберечь себя от едкого дыма и последствий вдыхания грязного воздуха. Специалисты призывают в ближайшие дни не выходить из дома детей, пожилых людей, людей, имеющих проблемы с легкими, аллергиков и астматиков.

Алена Миклашевская